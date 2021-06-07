賞你遊2.0首團今出發　到景點需掃安心出行量體溫

旅發局早前推出「賞你遊2.0」，首發團今日(7日)出發，行程包括參觀大館、山頂及南丫島，全日共舉辦8團，全團共有21名團友，連同職員共25人，團友大部分為退休人士。出入景點及上旅遊巴時，需掃安心出行，並量度體溫。首批136個行程已換領完畢，而第二批約60個行程將於下周公布。

為刺激本地旅遊意欲，旅發局自去年底起共推出兩輪「賞你遊香港」，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，即可免費換領本地旅遊團名額一個。旅發局總幹事程鼎一指，現正考慮於未來的「賞你遊」、「賞你住」、或「公海遊」中預留位置予已接種至少一針的市民。

團友劉太表示，疫情開始後就未去過旅行，每天都困在家中變得遲鈍，「困到我記性都差咗」。這次旅行團能讓她與一眾「老友記」交流放鬆身心。劉又指，由於身體問題，現時未有計劃接種疫苗，擔心打完後會「半天吊」。另一名團友楊先生就指，最難忘的景點是山頂，由於過去一直主要都會去東南亞旅行，若非女兒為他報名，相信也沒有機會再登臨山頂，一覽維港景色。