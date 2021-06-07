大埔嵐山連環爆竊　4單位共失財物逾70萬元

大埔連環爆竊案，3單位失70萬財物。現場大埔鳳園路9號嵐山，昨晚(6日)11時許，大廈姓包(47歲)女住戶報案，指其寓所單位的窗戶被拆毀防蚊網並撬開窗框，相信有賊人透過窗戶潛入屋內爆竊。警員到場調查，經初步點算屋內一批首飾及6隻手錶不翼而飛，總值約60萬港元。

調查期間，警員發現大廈另一個單位窗戶大開，於是聯絡姓胡(42歲)女戶主了解，發現屋內2隻總值約7千港元的手錶被盜。警方將案列作連環爆竊，交大埔警區刑事調查隊跟進。

至今晨(7日)8時49分，上址再有姓周(34歲)男住戶報案，指露台窗門打開，屋內有搜掠痕迹，懷疑被賊人爆竊。警方到場經初步調查，證實戶主失去1隻約8萬港元的手錶、1條約1萬港元金鏈及2萬港元現金。此外，警方發現另一個單位的窗花損壞，但戶主經點算沒有損失。據悉，4個事發單位，位於大廈2、3及5樓，不排除由同一伙賊人作案。

有屋苑住戶向東網透露，於上月29日屋苑亦曾發生爆竊案，當時有賊人破壞屋苑外圍勒線潛入，事後服務中心指將會加強巡邏、修復勒線並加裝更堅固的圍欄，呼籲住戶關好門窗，惟不足2星期後再次發生連環爆竊案，批評屋苑保安不足。