染變種病毒少女補習班同學要檢疫　屯門至少3間中學須停課

感染新冠肺炎英國變種病毒的天水圍17歲少女，曾到過屯門一間無牌補習社補習，補習班多名學生要檢疫，當中不少學生來自屯門區中學，目前至少3間中學要停課，包括屯門妙法寺劉金龍中學、仁濟醫院第二中學及屯門官立中學。

屯門妙法寺劉金龍中學1名女學生被列為新冠肺炎確診個案的密切接觸者，學校即日起連續3天暫停學校活動。該校的羅副校長今（7日）回覆東網查詢時表示，該名女學生就讀中四，與早前感染英國變種病毒17歲確診少女於同一所補習社補習，因此需要隔離檢疫，並協助她在隔離期間進行網上考試。除了上述學生外，未有其他學生因而需要檢疫。

此外，屯門官立中學亦於學校網頁發通告，指衞生防護中心上周六通知校方，有1名學生需要檢疫21天，學校亦會由上周六至今日，停課3天作全面消毒及清潔。學校今日的期終考試會改期，安排在其他日期補考。學校明日（8日）起全面復課，並會根據原先考試時間表安排進行原定考試。

仁濟醫院第二中學亦於網頁發通告，指上周六1名學生被列為密切接觸者，為保障師生健康，按當局建議停課3天，明日起恢復面授授課。