安老院舍員工疫苗接種率低　業界盼用假期或大抽獎鼓勵打針

港府於4月底將院舍外展接種安排推展到全港其餘1,100間院舍，惟昨日表示，截至5月31日，接種最少1劑員工只有9,368名，只佔約23%，當中已包括參與「院舍外展接種安排」並已注射最少1劑疫苗的員工。安老服務協會主席陳志育今日(7日)表示，院舍員工接種率偏低，情況差強人意，業界期望在短期內公布疫苗假期或大抽獎等措施，鼓勵員工接種疫苗。

陳志育在電台節目提到，現時院舍員工每月有200港元強制檢測津貼，但已接種疫苗的從業員會失去津貼，建議政府檢討政策，將用在檢測及津貼的資源，轉為鼓勵打針的措施。陳續指，入住院舍的長者大多都體弱或有長期病患，家人或對是否為長者接種疫苗抱觀望態度，如果大規模為院友接種，要有長者或在打針後出現突發健康問題的心理準備，但未必與疫苗有關。

他又指，在首輪院舍外展接種計劃中，有約20%長者希望打針，但經醫生評估後，當中只有不足10%人適合接種，對此感到詫異，並指外國院舍有80%至90%長者可接種疫苗，質疑本港醫生是否過於謹慎。