消息指港航再向員工開刀　將停飛A320客機並裁員千人

據悉香港航空再向員工開刀，或裁員逾千人！消息指，港航將停飛空中巴士、主要服務內地線的A320型號客機一年，往來上海的航班亦將削減至每周一班。據了解，港航現時正制定裁員方案，或將縮減現時一半人手，即大約1,000多人，相信前線人員受影響較大。而港航未來2日不會正式公布任何細節，有關方案最快本周內「拍板」。根據港航網頁，現時港航共有32架客機，其中12架為A320。

港航人力資源部今（7日）向員工發信，指公司業務在過去一年受重挫，雖曾兩度嘗試增加業務，但因遊客需求尚未復而失敗。信件又指，公司已採取多項措施削減成本，但對比起現時的營運規模，公司架構過於龐大，長遠而言並不具可持續性，內部正商討全新的人手要求。

有年資約4年的空中服務員向東網表示，公司內部早已傳出裁員消息，不少員工人心惶惶，亦有人早有心理準備。她解釋，港航早前推出兩輪兼職機組人員計劃，第二輪計劃將於本月底結束，若要再推類似計劃，須預留時間供員工參加並安排執飛更表，惟資方至今尚未公布有關消息，相信原因是準備裁員。

她續指，自己亦擔心會被裁，嘆言「都唔擔心得咁多」，但按過往經驗，資方或會以疫情下的薪金計算賠償，批評資方「縮骨」。她稱，自己亦有參加兼職計劃，期間底薪及固定津貼大減約30%，月薪僅剩下5,000多港元，經濟壓力大增，認為資方應先推出無薪假計劃。她又提到，不少員工早前為保住工作，冒着出現嚴重副作用的後果而接種新冠疫苗，但港航現時又打算裁員，批評資方「過了（員工）一棟」。

港航前年起已陷入財困危機，被指拖欠租賃飛機費用，更曾被空運牌照局要求提交財政改善計劃，否則有可能被「釘牌」。港航其後雖逃過一劫，惟隨即遇上新疫肺炎爆發，業務受到重挫，即使獲兩期保就業計劃批出約1.5億港元，亦要裁員節流。翻查資料，港航去年曾兩度裁員，共涉約650人。