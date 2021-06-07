暴動不在場可否入罪　上訴庭同意交終院定奪

高院上訴庭早前就2019年7月28日中西區暴動案作出判決，裁定夥同犯罪原則適用於非法集結或暴動的控罪，而入罪與否不一定與被告是否在犯罪現場有關。在案中已獲判無罪釋放的一名被告湯偉雄不服上訴庭判決，認為案件涉及重大法律爭議，並向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書。上訴庭經考慮後於今天（7日）頒下判詞，批出許可證明書讓湯往終院申請上訴。

申請證明書的被告湯偉雄，與其妻子杜依蘭及另一名女學生被控暴動罪，於區域法院被裁定罪名不成立。律政司其後要求上訴庭釐清法律原則，但不要求改判3名被告罪成。法官彭寶琴今天在判詞指，申請人提出的法律爭議，與律政司早前向上訴庭提出的問題相同，即「共同犯罪計劃」原則是否適用於非法集結及暴動罪行，如適用是否被告毋須在現場仍可裁定其有共同犯案。彭官指該兩條問題上訴庭早前已解答，不過較早前涉及2016年年初一旺角暴動案的盧建民，亦在申請終審上訴時提出類似的問題，終院已向盧批出上訴許可。彭官又指，此問題對控方提控暴動罪及非法集結罪影響深遠，涉及重大而廣泛的重要性的法律論點，故決定批出上訴許可證明書。