2少年向政總擲物認暴動　被判入勞教中心

前年9月29日港島發生警民衝突，有2名學生向政府總部投擲物品被捕。他們3星期前在區域法院承認一項暴動罪，今天（7日）被判入勞教中心。

本案2名被告分別姓陳和姓廖，犯案時未成年，現在均為16歲。辯方求情時表示，精神科報告證實陳患有過度活躍症，廖則有抑鬱問題。辯方續指2人均在單親家庭成長，在案發時衝動犯事，事後已十分悔咎及反省，經過還押後明白犯錯要負責，體會到失去自由的痛苦，但2人仍勇於面對將來，希望能盡快重投社會。

法官郭啟安判刑指本案是2019年反對修訂《逃犯條例》風波引起的暴動案件之一，法庭量刑時不會考慮背後的政治因素。法官指香港是法治社會，法庭應致力維護法治及公眾秩序，不容許他人以暴力破壞或干預。而本案涉及的人數眾多，規模不少，且受影響的是商業核心地區及交通幹道，更有政府建築物受到破壞等，法庭量刑時需考慮阻嚇性，若犯案為年成人，刑期必是數以年計。惟2被告在案發時屬極度年輕，量刑亦要顧及更生，在考慮案例及報告建議後，最後判兩被告進入勞教中心接受拘禁訓練。

案情指2019年9月29日，有市民組織「全球反極權大遊行」的公眾遊行活動，由銅鑼灣崇光百貨遊行至政府總部，警方並未就此遊行接獲任何通知。至下午3時後，有數百名示威者抵達政府總部外的夏慤道，並以障礙物及交通圓筒等堵路，又在金鐘道車路聚集，並設置傘陣作掩護，放火及不斷向警方投擲汽油彈與硬物。示威者其後開始向政總投擲汽油彈及磚塊，又有人以巨型橡筋作投射器，警方後需出動「水炮車」驅散。有片段拍得2被告身穿深色衣服，分別數次向政總投擲物件，廖亦被拍到以交通「雪糕筒」堵路。2人其後被捕，在警誡下均保持緘默。