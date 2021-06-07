逃出理大後稱無身份證　男生誤導警方判感化

2019年11月大批示威者佔據理工大學校園，2名被困在內的中學生於自願離開時，向警員訛稱沒有攜帶身份證，警員其後在其中一人的鞋內找到他們的身份證。事後2人各被控一項提供虛假資料意圖誤導警員罪，其中一人早前已認罪，獲判18個月感化令；另一人不認罪受審，被裁定罪名成立，今天（7日）在九龍城法院同樣被判18個月感化令。

今天獲判刑的17歲被告李佳豪，案發時只有15歲，他被控於2019年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站，在救護車內訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。辯方求情指，被告的感化報告正面，勇於承認自己做錯、有悔意，今次犯案只因一時受人唆擺。而事件對警方造成的影響尚算輕微，案例指出成年人被告通常獲判罰款或緩刑，故辯方希望法庭依從報告建議判感化令。

裁判官葉啓亮指，本案情節嚴重，被告的守法意識薄弱，他明知自己的身份證收藏在同案另一被告的鞋內，但卻蓄意向警員表示未能提供身份證，明顯是為了逃避責任。不過考慮到被告在較後階段有向警員提供真實姓名及身份證號碼，加上案發後獲父親及社工支持，故依從報告建議判感化18個月，感化期內被告要遵守每晚11時半至翌日早上6時的宵禁令，並依從感化官的建議居住、讀書、工作、交朋友及參與有助更生的活動。