少女染變種病毒揭防疫漏洞　專家轟延長酒店檢疫期無補於事

繼本港早前出現首宗變種病毒無源頭個案，涉及一名17歲少女，其母及胞姐相繼染疫。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(7日)在電台節目批評，即使港府再延長抵港人士的酒店檢疫期亦無補於事，由於大部分確診個案的潛伏期相當短，基本上受感染7日內已發病，加上檢疫酒店有交叉感染風險，延長檢疫亦不能完全預防。他建議，港府盡快為所有抵港人士，在抵埗時及完成檢疫之前驗抗體，進一步加強本港防疫。

何栢良表示，上月及本月都有旅客從高風險地區入境香港，在指定酒店完成21日檢疫後，方發現體內帶有病毒量或抗體，導致出現確診個案「走漏」出社區播毒，推斷該名女生同樣因輸入個案而受感染，相信今次是另一次「走漏」導致的結果，但仍要調查究竟是檢疫酒店出問題，抑或是豁免檢疫人士在港散播病毒。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，女生的基因排序與本港曾出現的個案都不同，顯示是較新的變種病毒，相信是由輸入個案引致。他表示，英國變種病毒在超過100個地方都有出現，而基因排序已證實與深圳近日出現的個案不同，認為可留意與香港有較多人流來往的英國及印尼個案，亦可向近日出現疫情的台灣索取個案基因排序比對。

他擔心，仍有其他變種病毒感染分支在社區擴散，強調在處理傳播效率高的變種病毒時，需在頭兩三星期做好源頭追蹤及檢測，才可圍堵傳播鏈，如果喪失機會，將令擴散情況急升，令追蹤及醫療系統超負荷，難以扭轉困局。