何君堯斥西方國家包庇反修例逃犯　「五眼聯盟」任非常任法官有風險　

終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡，於下月29日任期屆滿後將不會續任，是去年《港區國安法》落實後第二名離任的海外非常任法官。立法會資深司法任命建議小組委員會今（7日）召開會議，本身是律師的議員何君堯批評現時終審法院開庭必須有1名非常任法官參與的規定，認為應增設常任法官職位，在有需要時才邀請非常任法官參與審訊。

何君堯認為目前終院開庭須要4名常任法官加上1名非常任法官的規定是「自我設限」，質疑為何主要依賴「五眼聯盟」法官出任非常任法官，而不考慮其他普通法地區的法官。他批評香港向來信奉的西方國家在反對修訂《逃犯條例》示威後包庇香港逃犯，形容是「反轉豬肚就係屎」，若再依賴「五眼聯盟」法官出任非常任法官恐會構成風險，認為政府在憲制上要居安思危。他又指曾有法官公開批評《港區國安法》，故認為委任法官必須考慮政治問題，絕不能忌諱不談。

議員梁美芬亦指《基本法》容許邀請其他普通法地區的法官審判，而本港海外非常任法官主要來自英國，惟英國、澳洲等地的政客經常公開給予當地司法人員政治壓力，故建議增加來自其他普通法地區的法官，例如新加坡、馬來西亞等，又應增加本地非常任法官數目。

議員周浩鼎則批評「五眼聯盟」過往在各方面打壓中國和香港，指有部分海外法官早已作政治表態，認為在聘請非常任法官時要先充分了解法官的背景，又批評何熙怡是透過辭職抹黑香港。周強調司法人員不應捲入政治，或配合當地政客的行動。

司法人員推薦委員會秘書梁悅賢表示，引入海外非常任法官能吸納具專業司法經驗的人士，有助香港確立司法獨立及與其他普通法國家保持聯繁。她指本港目前有4名本地非常任法官及13名海外非常任法官，當中9名來自英國、3名來自澳洲、1名來自加拿大，終審法官首席法官會按需要，邀請最適合的法官來港審議。她又指按法例要求，海外非常任法官上限為30名，未來會視乎需求決定是否增加人數。