新冠疫情緩和帶動　住宅交投上升　整體經濟未回復

受環球經濟動力及疫情好轉帶動，香港整體經濟及樓市交投呈上升趨勢，財政司司長陳茂波今早(7日)在財經事務委員會會議中表示，本地住宅物業市場由1月起轉趨活躍，由於疫情在第一季後期減退，加上低息環境及用家需求為市民帶來支持，今年首5個月住宅成交升至平均每月6,500宗，較去年第4季高出14%。

陳透露，今年1月至5月住宅成交升至平均每月6,500宗，較2020年第四季的平均每月約5,700宗高出14%。整體住宅售價在今年首4個月上升3%，2021年4月的住宅售價較2019年5月的歷史高位只低2%，市民置業負擔指數在今年第一季上升至約73%，顯著高於過去20年17%的長期平均數。

住宅供應方面，陳估計未來3年至4年的一手私人住宅單位總供應量會維持在9.3萬的高水平位置。2021年至2025年期間，私人住宅單位平均每年落成量料逾1.8萬個，較過去5年平均數目增加約5%，政府會繼續造地建屋工作，並密切注意樓市最新情況，以維持樓市穩定發展。

隨着環球經濟動力加強、貿易活動加快，香港經濟在第一季扭轉了連續6個季度按年收縮的情況，按年大幅增長7.9%，按季增速加快至5.4%，連續三個季度錄得增長，但整體經濟活動仍低於衰退前水平。

外圍環境好轉亦帶動營商前景逐漸趨向正面，整體投資開支溫和增長4.5%。陳指將維持2020/21年度實質本地生產總值增長3.5至5.5％的預測，如疫情有實際改善，實際表現可望在預測範圍上限，並維持基本消費物價通脹率及整體消費物價通脹率，分別1%及1.6%的預測。