60%打工仔關注工作是否高薪好福利　機構籲企業調高薪金留人才

本港打工仔工時長並非新鮮事，近年有不少人冀尋求工作及生活上的平衡。不過，有人力資源公司調查顯示，新冠肺炎疫情下，有62%受訪港人認為具吸引力的工資和福利，是理想僱主最重要的條件；其次則是工作及生活上的平衡。另外，有約25%年齡介乎25至54歲的受訪者，打算在今年轉工。該公司認為，打工仔自去年起更關注自身收入及工作保障，加上科技等行業較難聘得人才，建議企業提供求職者所期望的薪金，以留住相關人才。

國際人力資源公司Randstad今年1月以問卷調查形式，訪問2,630名香港的打工仔，發現首5位理想僱主的條件，最重要的是具吸引力的工資和福利，達62%；其次是工作與生活平衡，達60%；隨後則是財政狀況健康及工作保障，分別有52%及51%；有45%則認為愉快的工作氛圍較重要。另外，女性、受過高等教育、以及較年輕的受訪者，則把工作及生活上的平衡列為最重要的條件。

大中華區中高端人才搜尋與甄選部總經理Natellie Sun指出，自去年疫情爆發後，員工更關注其收入保障，認為例如科技及生命科學等較難聘得人才的行業，若要招聘員工，應調高薪金至求職者的期望水平。Sun續指，即使愈來愈多打工仔轉工，不少僱主亦難以找到合適人才，認為部分求職者具有基本技能及經驗，但可能欠缺企業期望的關鍵技能，建議他們表現出主動性及創造力等，相信可較易成功入職。