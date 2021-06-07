有團體代表評論支聯會　指只有解散或取締兩個選擇

支聯會提出「結束一黨專政」綱領，被外界質疑涉違反《港區國安法》，有團體代表今日(7日)在報章撰文評論支聯會，指在《港區國安法》下，支聯會只有解散或取締2個選擇，又形容並非「可做可不做」的事，而是「必須做」的事，只是時間問題。

有關團體的代表撰文提到支聯會，指香港社會正在討論支聯會刪除「結束一黨專政」綱領口號就可以繼續存在的說法，他認為，改一個口號不可能改變支聯會「顛覆組織」的性質，《國安法》的環境亦不允許「保存支聯會」，表明不存在支聯會變換形式繼續「保存」的空間和可能性。

該團體代表又指，執法機構現在的取態是對支聯會「既往不咎」，如果自行解散，會內的泛民人士相信會「平安無事」，如果等到執法機構依法取締，就可能面臨追責問題，實際後果就很難講。團體又提到，「初選案」因為涉及違反《國安法》，參與者的政治法律後果都是很嚴重的。

支聯會秘書蔡耀昌就事件回應指，支聯會「處驚不變」，會繼續悼念六四及追求真相公義。蔡又指，警方在今年六四當日動用《公安條例》封閉維園是越權，認為警方只是以各種方式，盡量壓抑或威嚇市民不要悼念六四，相信有防疫理由以外的考慮，他對未來能否繼續大規模悼念六四不樂觀。