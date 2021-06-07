今日新增7宗確診　17歲少女胞姊同染變種病毒

新冠疫情持續反覆，衞生防護中心公布，今日(7日)新增7宗確診個案，6宗為輸入個案，1宗與本地個案有流行病學關連。該宗與本地個案有流行病學關連的個案涉及1名20歲女子，是本港首宗染不明源頭變種病毒17歲少女的姊姊，為一名學生。連同少女及其母親，該群組已累計3人染疫。至今本港個案累計11,866宗，初步確診個案少於5宗。

衞生防護中心表示，該名20歲女子上周五(4日)被列為密切接觸者而被送往檢疫中心。病人於同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於上周六(5日)送往醫院。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因，其CT值少於30，抗體測試正進行中。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。政府昨日已就個案曾到訪12處地方，要求相關人士需要接受強制檢測。

至於輸入個案方面，6宗個案年齡介乎16至36歲，包括5女1男，4人從印尼抵港，其中1人被驗出帶有L452R變異病毒株，涉及1名29歲男，在6月5日乘搭CX798到港。1人由杜拜抵港，餘下1人由美國到港，涉及1名16歲女，在6月3日乘搭KE607到港，其樣本被驗出帶有N501Y變異病毒株，檢疫期間入住新蒲崗香港九龍貝爾特酒店。

此外，醫院管理局公布，現時共有34名確診病人，分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人情況危殆，1人情況嚴重，其餘32人情況穩定；目前公立醫院已啟用619間負壓病房，合共1,130張負壓病床。