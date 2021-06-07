包圍大興警察行動基地　售貨員認3罪候判

前年10月屯門大興警察行動基地被懷疑因進行催淚氣體訓練以致氣體洩漏，有市民發起在基地外示威抗議。警方在事件中拘捕52人，其中一名當日有份協助其他示威者拆鐵欄堵路的25歲青年，今日（7日）在區域法院承認非法集結、管有工具可作非法用途及在非法集結中使用蒙面物品共3罪。法官李俊文將案件押後至6月16日判刑，期間被告須還押候判。

現年25歲被告鄧皓仁，報稱任兼職售貨員，他承認於2019年10月30日，在屯門大興警察行動基地附近，連同彭國豪、吳顥筠、張家俊、鄧泓祥、陳樂期、伍栢衝、關善瑜、吳筠怡、龔健烽、江啟新、王靜儀、李文廸及其他人，參與非法集結。鄧另承認同日管有一包膠索帶，意圖作非法用途使用，及在當日身處非法集結時使用口罩。

案情指，案發前一兩天，已有人在網上發貼文號召群眾包圍大興警察行動基地，指警方在行動基地範圍內進行催淚氣體訓練，導致氣體洩漏，擬對此進行抗議。雖然警方已澄清並無在該處進行有關訓練，但案發當日晚上近9時，仍有約200名示威者在行動基地附近的良運街及震寰路一帶集結，叫喊辱警字句。另有示威者用雷射筆向守衞在行動基地內的警員照射強光。此外在同一時間，亦有支持警察人士在震寰路集結，用擴音器向示威者大叫口號。警方警告在場人士正在參與未經批准集結，之後撐警人士便離開現場，示威者則繼續留守叫囂及舉不文手勢。當晚9時半，有示威者開始拆除行人路圍欄，將圍欄、鐵馬及「雪糕筒」等搬出馬路，並干擾交通燈，及拉起魚絲橫越馬路架設路障。被告當時戴上口罩，撐起雨傘遮掩其他示威者拆欄，之後亦有份動手協助拆欄，及把拆下來的圍欄搬到馬路，過程被多間媒體拍下。當晚9時40分，警方在良運街展開拘捕行動，被告在跑入建生邨商場後被警方截停拘捕。警員在他的背囊搜出5個口罩，並在他身上搜出他事發時所戴的手套。

辯方今日求情指，被告過往無案底，年輕的他很大機會被判坐監，實屬可惜。律師指本案源起於市民不滿催淚氣體洩漏而抗議，與一般社運示威案不同，而當晚情況亦比起2019年其他示威案件相對輕微及和平，冀法庭輕判。法官李俊文表示需時考慮，遂押後判刑。