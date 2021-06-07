議員倡增稅率級別　陳茂波稱需作通盤考慮待社會討論

香港的稅制簡單而稅率亦較低，外界一直有聲音建議政府擴闊稅基，及引入更多稅率級別增加庫房收入。有議員今(7日)在財經事務委員會關注，政府會否引入累進式利得稅。財政司司長陳茂波回應時表示，徵收任何稅種需要作通盤考慮，並先有社會主流意見較合適。

議員陸頌雄指全球最低企業稅訂在15%，相信對香港有正面影響，可令本港稅率更有競爭性。他建議政府可就利得稅引入累進制，並向「超級企業」增加1%至2%的利得稅。不過議員邵家輝對建議有保留，他指明白庫房緊張，但不應在此時加稅，認為會減低本港競爭力，削減國際投資者來港的意欲，加上疫情未全面受控，希望政府三思。

陳茂波回應指，政府整體研判認為徵收甚麼稅種需要通盤考慮，難以單一來看，在政府未來就稅收檢視方面，陸的建議需要考慮的方向之一，但目前認為稅務調整需要在社會有全面知情討論，先有主流想法較合適。

金融界議員陳振英表示，樓價升幅較市民收入增長快，但卻又有報告指市民有供樓能力。他關注政府是否認為現時樓市發展趨勢是否健康，政府除了以增加供應壓抑樓價，是否暫未有需要採取干預措施。

陳茂波表示，樓價走勢受多方面影響，包括經濟、就業情況及供求量，而相關住宅供應依然不少，呼籲市民置業時要量力而為。不過他認為按揭貸款、供款能力依然強，因在多輪宏觀審慎措施下，市民入市買樓除了需要繳交首期外，亦要作壓力測試，故仍見到供款能力是安全。

另外，金融服務界議員張華峰問及政府對於發展郊野公園周邊土地以解決土地不足問題有何取態。陳表示，留意到立法會議員關注議題，惟相關政策局已表明非今屆政府優先處理工作。

會上亦有議員關注，在疫情反覆情況下，政府有何應對措施，令本港經濟不會再滑落。陳指政府在防疫方面不敢掉以輕心，亦希望市民參與疫苗接種計劃。他指如香港接種率提高，有保護屏障，就可以放心與國際往來，否則當內地及歐美接種率高時，香港將成孤島，經濟亦會「好傷」，冀全民一心努力。