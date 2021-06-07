或以「轉數快」為人民幣錢包增值　金管局：正與人行商討

香港金融管理局與中國人民銀行去年底進行數字人民幣跨境支付測試。有議員今(7日)關注何時能使用有關支付方法，金管局代表回應指，正與人民銀行討論可以「轉數快」為人民幣錢包增值，至於何時推出就仍需由人民銀行決定。

保險界議員陳健波在立法會財經事務委員會會議上表示，數字人民幣支付方式相信將成為兩地居民跨境零售業務及消費，提供多一個安全便捷選擇，關注有關支付方式何時能在港應用。

香港金融管理局助理總裁(金融基建)鮑克運回應指，他們一直關注人民銀行過去在國內推行數字人民幣的測試，明白有關支付方法對兩地居民提供很大的便利，故去年底已協助人民銀行完成數字人民幣在港測試。接下來將與人民銀行會討論下一階段工作，包括讓更多人參與測試，或以「轉數快」為人民幣錢包增值，便利需要北上工作或消費的港人。至於何時推出，仍要待人民銀行決定。

另外，議員陸頌雄關注政府在規管虛擬資產平台，同時會否同時規管平台所售買的產品，至於涉透過比特幣洗黑錢的個案又會否受調查。證券及期貨事務監察委員會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗表示，證監會發牌予虛擬交易所的牌照中，有關虛擬資產必定為證券性質。若只是市民之間就比特幣交易，並不包含在發牌制度監管中。

財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)張誼則指，現時建議在《打擊

洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下建立發牌制度，規管反洗黑錢活動及保障投資者。證監會將檢視申請人是否為適合人選作交易所業務，同時會審視其財政能力及業務穩健程度及風險管理等，亦會檢視平台接受甚麼形式虛擬資產交易及幣種。