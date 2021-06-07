酒吧業生意慘淡　狠批谷針措施不公　客人轉往賣酒食肆

政府為求「谷針」，要求酒吧所有員工與顧客接種新冠疫苗等條件才可開業，酒吧業多次批評要求嚴苛，惟政府無視業界處境，業界今(7日)與政府會面後指，在業界疫苗接種率達8成的情況下，生意卻不足以往1成，又指了解政府將會放寬入座率，但仍要求客人打針，代表指無助業界，反只帶動有賣酒食肆生意，批評情況不公，現正嘗試聯絡專家小組進行會面，希望帶他們實地視察會令他們了解業界苦況。

香港持牌酒吧會所聯會、酒吧業協會等酒吧業代表今與食物環境衞生署官員第2次會面，會後香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指「疫苗氣泡」生效近1個多月，業界生意仍舊困難，現時生業額不足1成，又指現時生意被無牌酒吧及有賣酒的食肆攤分，他在會上一再向署方解釋不公情況，即使客人無打針食肆仍可賣酒，其入座率更可達6人1枱，比酒吧要求客人員工打針，僅可2人1枱更寬鬆。署方雖承認政策上有改善空間，但未有實際措施。

業界要求政府放寬客人要接種疫苗的條件，並與食肆防疫措施睇齊，如員工須接種疫苗、入座人數與餐廳食肆睇齊、客人需使用「安心出行」二維碼。酒吧業協會主席錢雋永覆述政府官員指，政府專家將酒吧定為高風險地區，而署長聽從專家意見，故措施並無退讓空間。他續指，雖了解政府打算在數日內放寬「疫苗氣泡」，據指會放寬酒吧客人每枱人數上限，但客人接種疫苗仍是必然條件。

錢又透露，業界員工接種率高達8成，惟最大問題是要求客人打針等同沒有生意做。他坦言業界一直響應政府措施，對政府強硬態度表示無奈，曾試過絕食，又試過出錢提供接種誘因，再無特別對策，現嘗試聯絡專家小組進行會面，並帶他們實地視察，望令其改觀。