涉7.28中西區暴動　15被告今受審1人認罪

2019年7月28日中上環發生警民衝突，15名男女被控暴動罪，案件今天（7日）正式開審。其中一名案發時17歲的男學生承認控罪，其餘被告則不認罪。控方指，當日下午干諾道及德輔道發生暴亂，涉案15人在文華里被捕，各被告當時身穿黑衣或深色衣物，有人攜有膠索帶、剪刀、噴漆、護膝護肘及生理鹽水，其中認罪男生攜有一部黑色相機及拍攝了9張暴亂現場的相片。

本案為區域法院案件，但被安排在西九龍法院大樓審理。涉案被告為陳偉林(22歲)、陳澤峰(23歲)、布紫晴(女，25歲)、何栢耀(18歲)、梁志鵬(21歲)、楊位醒(32歲)、彭雨彤(女，21歲)、劉耀銓(29歲)、廖頌賢(31歲)、陳永琪(女，29歲)、林皓正(23歲)、廖紫婷(女，20歲)、李樹樺(22歲)、胡嘉俊(22歲)及張雯曦(女，20歲)。他們同被控於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里交界的干諾道中和德輔道中一帶，連同甄凱盈、廖天駿及其他人參與暴動；甄凱盈及廖天駿原亦一同被控，但較早前已僭逃離港。今天何栢耀承認控罪，另外張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她否認在公眾地方管有攻擊性武器，但承認無牌管有無線電通訊器具罪。

控方開案陳詞指，2019年7月28日遮打花園有反修例公眾集會，其後有大批人士違反警方不反對通知書的限制，行出遮打花園並遊行向中聯辦。至約下午5時，分別有100至200名示威者在干諾道西近高樂花園、及德輔道西與西邊街交界，組成傘陣及用雜物築成防線，與上述2處的警方防線對峙。及至晚上約7時，有示威者向干諾道西警方防線掟磚，警方展開驅散行動，沿干諾道西、德輔道西及皇后大道西推進。

警方多次發出警告及施放催淚彈，惟示成者防線緩慢地後退，有人持棍狀物及自製盾牌與警對峙，並有人投擲磚、雜物、用雷射裝置照射警方及嘗試回擲催淚彈。警方其後在約8時，於德輔道西與皇后街交界拘捕24人。至晚上8時半，有示威者在摩利臣街將一輛載有燃燒紙皮的手推車推向警方防線。到約9時半，有約50名示威者在文華里寶軒酒店外與警對峙。特別戰術小隊進入文華里，拘捕包括本被告在內的17人。

控方指有直接證據證明案中9名被告參與暴亂，而根據其餘6名被告的衣着及身處現場，可斷定他們有共同犯罪計劃或涉嫌教唆他人參與暴動。控方又指如果法庭裁定暴動罪名不成立，亦應考慮參與非法集結罪名。

控方今日傳召案發當日新界南應變大隊總指揮、總警司陳思達作供。他表示一般群眾不會擔心警察使用過分武力，只有參與違法、暴力公眾活動的人士才會指摘警方使用武力。他不同意有人會基於不信任警方，而帶同頭盔、防毒面罩等防護裝備出席群眾活動。在陳總警司作供期間，主控官一度詢問法官，是否需要播放所有現場片段。不過法官就指控方應自行判斷，以免被人誤會法官事先有所決定。