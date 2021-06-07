警搗新蒲崗假身份證製作工場　拘28歲無業女子

警方早前收到情報，指有人疑利用虛假的身份證明文件，申請銀行戶口、信用卡、貸款等，用作洗黑錢及購物。經深入調查後，警方鎖定一個位於新蒲崗寧遠街的劏房單位，懷疑被闢作家庭式假身份證製作工場。

昨日(6日)中午12時許，警方突擊搜查目標劏房，合共檢獲24張假身份證及半製成品、12張屬於他人的身份證、18張他人的回鄉證、11張銀行提款卡、18張信用卡、2部電腦、打印機等製作工具、以及小量懷疑冰毒及一個冰壺。單位內一名姓張(28歲)無業女子被捕，涉嫌「管有偽造身份證」、「管有製造虛假文書的設備」、「管有他人身份證」、「藏毒」、「管有工具可作吸食毒品用途」，她被帶署扣查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

新界北總區反三合會行動組高級督察戴玉麟表示，搗破的假身份證製作工場設備非常簡陋，主要以電腦及影印機製造假身份證，將他人的相片貼在真實的身份證上，做工非常差劣，亦欠缺防偽特徵，容易分辨出其真偽性。相信有人將製作完成的假身份證，在黑市中轉售圖利，每張索價6千至8千港元不等。

戴亦提醒市民，要小心注意個人財物，若不幸遺失了身份證，應盡快向當局報失，以及與銀行或信用卡公司更新資料。