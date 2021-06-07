《頭條新聞》被裁定辱警　港台工會覆核開審

香港電台（港台）電視節目《頭條新聞》部分環節更被指抹黑警隊、誤導公眾。通訊事務管理局（通訊局）於去年5月審議後裁定投訴成立，並向港台發出警告。港台節目製作人員工會及一個記者組織（以下合稱「申請人」）在去年8月就通訊局之決定提出司法覆核，案件今天（7日）於高院原訟庭開審，先由申請人一方陳詞。申請人的大律師指《頭條新聞》不是個人意見節目，也不是時事節目，而是以近乎戲劇形式作諷刺時弊，並認為觀眾不會被誤導。大律師又引用知名兒童節目《芝麻街》作比較例子，指《頭條新聞》的主持人穿着類似警察制服於垃圾桶出現，不一定等於嘲笑警方。

申請人一方於庭上亦播放涉案的《頭條新聞》節目，當中包括「無品芝麻官」及「驚方訊息」兩個環節。律師指該些環節的形式比較像戲劇，且使用較誇張的用語及表達方式，而節目的目的是娛樂觀眾，而非引起認真的時事討論，相信觀眾亦不會被節目誤導。大律師又指雖然節目的內容有諷刺時事，但只屬娛樂性質並非新聞評論，故應有一定的容忍度，以免過度干預表達言論及創作自由。

申請人大律師表示，通訊局考慮投訴時將警方定性為「社會群組」，從而指《頭條新聞》的涉事內容可能導致該群組群遭人憎恨、畏懼或受到污衊或侮辱，進而指節目有違《電視廣播守則》。不過大律師指，「社會群組」應是以種族、宗教及性別等來界定，警察是職業因此而非「社會群組」，故認為局方犯錯。律師又指出，《頭條新聞》屬諷刺性節目，而非時事或新聞節目，故其內容毋須完全正確，也可以將傳聞放進節目內容。而該節目當日主題與政府抗疫政策相關，內裏的內容並非完全無中生有。通訊局的決定屬過度干預表達言論自由，因此屬違反受《基本法》保障之權利。

至於有關嘲笑警方的內容方面，雖然主持人身穿類似警察制服於垃圾桶出現，但是該垃圾桶是在天台出現，且環境乾淨。大律師指如要嘲笑警方，主持人大可在垃圾堆填區出現。而且外國一個受兒童歡迎的節目《芝麻街》其中一個角色，亦是經常從垃圾桶現身，可見《頭條新聞》只是以幽默手法表達，並非存心嘲笑警方。聆訊明天（8日）繼續，將由通訊局一方回應。