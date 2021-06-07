港大發現維他命A結合芳香精油治療　有效改善新冠患者嗅覺

新冠肺炎康復者其中一個常見後遺症是喪失嗅覺，香港大學醫學院最近發表一項研究，發現患者持續數周口服維他命A，再結合芳香精油嗅覺治療，有助醫治新冠肺炎患者的持續嗅覺功能障礙。研究報告已於國際科學期刊《Brain Sciences》發表。

港大醫學院內科學系、放射診斷學系及微生物學系的研究團隊，聯同東區醫院耳鼻喉外科部門，為兩名患者進行全面評估，包括鼻腔內窺鏡檢查、定量嗅覺靈敏度評估和大腦功能性磁力共振掃描作為基線評估。評估過程發現患者的嗅球體積有萎縮迹象，與嗅覺相關的腦區的功能連接明顯下降。

領導研究的港大內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅表示，新冠病毒直接影響患者腦部中樞神經結構和功能，以致喪失嗅覺，但人類嗅覺器官擁有自我恢復和再生的能力。研究團隊於是為其中一名患者處方為期2周的口服維他命A，及4周的芳香精油嗅覺治療。結果發現，病人的定量嗅覺靈敏度得到改善，其主觀嗅覺功能亦有恢復迹象。腦部磁力共振掃描顯示，患者雙側嗅球體積有顯著增長，右嗅球體積由22.5立方毫米增加至49.5立方毫米，增幅達120%，左嗅球體積由37.5立方毫米增加至42立方毫米，增幅12%。

研究團隊認為，結果顯示口服維他命A結合芳香精油嗅覺治療能促進患者嗅球體積、嗅覺神經網絡功能連接和嗅覺感官的復原。研究團隊正進行大型隨機對照試驗治療研究，期望今年底能完成並公布研究結果。