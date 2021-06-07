律師助理涉串謀黎智英勾結外國勢力　周四進行交付高院程序

律師助理陳梓華被指串謀壹傳媒黎智英、黎的助理Mark Herman Simon等人勾結外國或者境外勢力，以及串謀黎智英去協助12港人蛇案中的疑犯李宇軒潛逃至台灣，因此被控告違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，案件今天（7日）在西九龍法院再訊。控辯雙方共同申請於本周四（10日）下午進行交付到高院原訟庭審訊的程序，獲國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准。

29歲被告陳梓華為英國公民，他已被還押約4個月，今天沒有保釋申請。串謀勾結外國勢力控罪指，他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

被告另外被控的串謀協助罪犯罪，就指被告於2020年7月某日至2020年8月23日期間，於李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後，在知悉或相信李宇軒有罪，與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

據了解，李宇軒的案件同樣會在本周四下午回到西九龍法院進行交付程序，辯方律師表示暫時未清楚控方會否申請將2案合併，因為有些文件仍未收妥，但強調交付程序日期由控方主動提出。