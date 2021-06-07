政Whats噏：在囚梁凱晴「坐正」一個月　最掛住印尼撈麵

觀塘區前區議員梁凱晴被指參與或煽惑他人參與去年6月4日在維園舉行的未經批准集結而被起訴，早前承認一項參與未經批准集結罪，被判入獄4個月，梁亦因判囚失去區議員資格。尋日6月6日咁啱亦係梁凱晴「坐正」（由還押轉為正式服刑）剛滿一個月。佢就話最掛住嘅食物係印尼撈麵，希望一出獄就食到啊！

助理探監時問及梁依家最掛住係啲乜嘢食物，梁諗都唔使諗就答咗印尼撈麵。助理透露梁最鍾意食鹹蛋黃味嘅印尼撈麵，普通版撈麵趁熱加芝士撈都鍾意食。梁決定放監後唔想要蛋糕，但想要整得好好食嘅印尼撈麵，仲要求在囚支援團隊着手準備。

助理又話梁凱晴坐咗一個月已明顯消瘦，梁依家要返洗衫期數，工作地點喺機房之中，要不停做重複性動作，而體型較細小嘅梁已經有啲關節腫痛嘞！

壹傳媒黎智英等26人，被指參與或煽惑他人參與去年6月4日在維園舉行的未經批准集結而被起訴，該案其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴早前承認一項參與未經批准集結罪，黃之鋒被判入獄10個月、岑敖暉判囚6個月、袁嘉蔚同梁凱晴均判入獄4個月。