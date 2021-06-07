優化版未補價居屋出租成交低迷　議員批評計劃失敗

立法會房屋事務委員會今(7日)開會，討論房屋協會未補價資助出售房屋出租計劃檢討結果。房協前年為計劃推出優化措施後，僅錄得64宗成交個案。多名議員在會上批評計劃成交數字太少，宣傳力度不足，成效欠奉，形容「計劃是失敗中的失敗」！

房協早於2018年9月推出上述計劃，惟反應冷淡，故於2019年10月優化計劃，准許合資格業主將整個未補價單位放租，取代以往只准「分租」房間；而房屋委員會亦於同年以試行方式參與計劃。房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉今日進一步解釋計劃檢討結果，指成交量較低的主因與單位所在地區有關，當中有80%租客希望租住港島/九龍的單位，只有30%租客有意租住新界單位；但卻有約70%業主提供的單位位於新界，僅約30%單位處於港島/九龍。有約40%租客認為可租單位地區及配套不適合，約30%租客認為租金偏高。另有低於10%業主則認為租客提出可負擔的租金太低。

議員田北辰批評計劃失敗，他認為資助房屋本應用作自住，但如今容許業主出租整個單位，如同政府以公帑資助業主買樓，再鼓勵對方收租。他提議如有大量居屋空置，應考慮加入空置稅。另一議員柯創盛則指出計劃成交量未如理想，不過「總好過冇」，要求房協考慮加強計劃誘因。委員會主席張宇人形容計劃如同「怪胎」，不希望計劃恒常化，同時關注房委會會否在檢討後繼續參與計劃，擔心若房委會不再參與，計劃可租單位將會銳減。運輸及房屋局副秘書長(房屋)張趙凱渝回應指，房協經檢討後有意繼續計劃，稍後會向房委會報告，房委會將於本月尾或下月初決定是否繼續參與，目前未有定案。

此外，會上亦討論3幅房委會工廠大廈用地包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈和長沙灣宏昌工廠大廈，預計可於2031年提供4,200個單位。議員劉國勳直斥拆卸重建耗時太長，運房局常任秘書長(房屋)王天予直認單位落成時間估算較為保守，強調會盡快完工，又指房委會日後將不會再建工廠大廈，將核心業務放於房屋之上。