紅磡站新月台本月20日啟用　將設行人接駁通道橫跨月台

沙中綫屯馬綫土瓜灣站及宋皇臺站兩個新站將於本月27日啟用，紅磡站會成為屯馬綫及東鐵綫的轉線站，新月台將於本月20日率先啟用。港鐵今日（7日）向傳媒介紹紅磡站新月台，由20日開始，西鐵綫會改以紅磡新月台接載乘客，原有舊月台將只餘下東鐵綫列車可乘搭，而港鐵亦會逐步搭建橫跨月台的行人接駁通道，方便往返東鐵綫兩側月台的乘客。至於紅磡站工程事宜，港鐵回應指紅磡站今年初已通過所有相關的法定檢測及審批。

港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，紅磡站作為轉綫樞紐，為讓屯馬綫試行順暢，港鐵於20日首先啟用紅磡新月台予西鐵綫列車使用，於舊月台的西鐵綫將會停用，如乘客需轉乘西鐵綫便要步行3分鐘，經車站大堂到新月台乘搭。

港鐵公司總經理（客戶體驗拓展）梁靜雯表示，乘客可依靠港鐵提供的顏色告示指引，分辨屯馬綫1期、西鐵綫以及東鐵綫的月台應如何前往，屯馬綫為啡色、西鐵綫為紫色、東鐵綫為藍色，惟需要留意27日屯馬綫通車起，西鐵綫將與屯馬綫1期合併，故標示紫色的西鐵綫指示將全部暫停使用。

而本月20日開始，舊月台只會保留東鐵綫列車使用，由於東鐵綫於舊月台橫跨兩側，中間有西鐵綫軌道阻擋，故港鐵已初步搭建行人接駁通道，如20日開始西鐵綫舊月台暫停使用後，將有3條行人接駁通道連接東鐵綫兩側月台，直到27日起再加至5條行人接駁通道，以紓緩客流量。

此外，紅磡站的新月台亦會新增車站藝術，除於牆上有藝術作品，亦有小型雕塑於新月台的休憩椅子下。以後亦會新增更多入閘機、售票機及座椅等。而車站中層大堂也將新增兩個出入口方便市民由尖東及紅磡海底隧道口一帶，直接前往車站大堂乘搭屯馬綫。

紅磡站擴建工程曾於2018年5月底爆出鋼筋接駁造假醜聞，黃琨暐回應指，月台已完成相關法定檢測及審批，紅磡站可安全使用。但早前有專家顧問提到，港鐵仍未就滲水、銹蝕問題，以及長期監測及額外質量保證工作，敲定詳細建議。對於相關問題，港鐵今日則未有回應。

港鐵回應指，早前的獨立調查委員會報告以及顧問團最終報告中經已確定，在完成適當措施之後，紅磡站可以安全作其預定用途，適當措施已按計劃於去年完成，今年初亦已經通過所有相關的法定檢測及審批。同時，港鐵已引進加強現有項目管理制度的措施，當中不少亦已納入日常的項目管理流程當中。