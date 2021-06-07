至少30區議員疑違規收警告信　民政處突擊檢查議辦

警方以疫情為由，反對支聯會舉辦六四集會，至少30名民主派區議員因在網上呼籲悼念六四，或在六四當日擺放街站派發蠟燭，陸續收到民政事務總署的警告電郵，指署方收到投訴稱相關區議員進行與區議會的工作無關，或觸犯香港法例的活動，宣傳、鼓勵及協助公眾參與未經批准的公眾集會，涉事者實報實銷的開支或不獲發還，今日(7日)更有民政處職員突擊檢查議辦。民政署強調會密切留意情況和投訴，確保區議員酬津用於區議會事務。

民政署發送的電郵均附上區議員在社交平台發布的貼文截圖，有區議員分別曾在網上發文悼念六四，或透露自己將擺放街站派發燭光，亦有人曾上載有關六四橫額的相片。其中，荃灣區議員林錫添只在社交平台發文指「從『熄燈一小時』做起」，又稱辦事處有小量電子蠟燭歡迎市民領取，但並無提及六四事件。沙田區區議員陸梓峂則是在網上分享歌詞及上載燭光照片，標示「歡迎領取」，同收到相關電郵。至於深水埗區議員袁海文於上周五，即6月4日下午向市民派發蠟燭，至晚上近10時方收到電郵，並內文未有附上任何截圖。

另外，有區議會秘書處職員亦由6月4日當日起，到部分區議員辦事處檢視存放物資。西貢區議員陳嘉琳今在社交平台貼文，指今日有區議會秘書處職員突然出現在議辦門外，稱收到市民投訴其議辦並非用作「區議會用途」，需要突擊檢查。陳指因辦事處本來亦開放讓市民入內借物資、查詢、求助，所以亦讓秘書處人員入內拍攝。

大埔區議會主席關永業因與同區區議員在街站派發蠟燭而收到電郵，他認為如署方以此為由，指他們進行與地區無關的工作，是十分荒謬。他又指現在有人質疑，區議員過去在節日向街坊派發月餅及糉，同樣與區議會職能無關，反問署方是否亦要拒發實報實銷開支及津貼。他又指在辦公室沒有存放蠟燭，秘書處辦事處亦沒有發現特別事情，相信他不受影響，亦形容「驚唔到咁多」。

至於秘書員職員為何到區議員辦事處作突擊檢查，及署方會否拒絕向涉事區議員發放6月實報實銷開支及津貼，民政總署回應指，根據《酬津指引》，為確保辦事處的使用及在辦事處進行的活動符合《酬津指引》的規定，區議會秘書處會派員實地視察區議員辦事處。

署方亦會密切留意情況和投訴，在有需要時向有關區議員發信。而各區議會秘書處亦會按《酬津指引》仔細審批所有發還款項的申請，以確保申請符合《酬津指引》的規定，以及獲發還的開支均是用於執行區議會職務。