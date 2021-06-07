上期綠置居貨尾單位或繼續滯銷　團體籲放寬至部分白表

房委會近日派發新一期綠置居計劃申請表，並首次推售800伙「租置回收單位」。有團體早前訪問477名綠表人士，發現近30%受訪者表示會優先揀選租置回收單位，約20%則優先揀選綠置居計劃的鑽石山啟鑽苑項目，反映上期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位不太受歡迎，或會繼續滯銷。團體認為，房委會應考慮提供一定配額的滯銷單位，放寬讓輪候公屋逾3年或以上的申請者，以及逾6年或以上的一人申請者申請購買，進一步擴闊公屋輪候者的置業階梯。

公屋聯會於今年4月12日至5月8日期間，以網上問卷訪問477名綠表人士，發現近30%受訪者將優先揀選「租置回收單位」；當中近70%指主因是售價平，其次是單位面積大及地點位置好。另外，對於房委會只提供回收單位的室內照片及短片，並不安排買家到場參觀，有約30%受訪者認為此舉很大影響其購買意欲。此外，有近40%受訪者很擔心購買回收單位後，日後要支付屋苑的大型維修費用。

聯會認為，因應租置屋苑樓齡老舊，房委會應考慮為首次簽署轉讓契約的業主，提供特別折扣優惠等額外維修基金款項，以協助他們應付屋苑日後的大型維修；亦應考慮採用虛擬實境技術，令買家更了解回收單位的現況。聯會又指，調查結果顯示，上期綠置居的貨尾單位有可能繼續滯銷，房委會日後應全面檢視綠置居計劃的定位，促進公屋單位的流轉，或考慮提供一定配額的滯銷單位，放寬讓輪候公屋逾3年或以上的申請者，以及逾6年或以上的一人申請者申請購買。