通訊局裁定《The Pulse》投訴理據不足　港台：已吸取經驗

香港電台節目《The Pulse》於去年3月訪問世界衞生組織代表時，詢問會否讓台灣加入世衞，商務及經濟發展局事後批評有關表達違反一個中國原則，時任廣播處長梁家榮則指已檢討節目製作機制。通訊事務管理局今（7日）公布該節目的投訴理據不足，無須向港台採取進一步行動。

港台前記者唐若韞於《The Pulse》去年3月播出的一集，以視像訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），追問世衞如何評價台灣抗疫的表現、會否重新考慮台灣的會員資格，艾爾沃德一度表示聽不到問題，及後更突然退出通話。唐若韞已於今年4月辭職離開港台。

通訊局指考慮到訪問的表達方式，通訊曾經中斷，而重新連線後訪問重點已改變，以及港台已確認訪問中的問答與錄影內容完全相同，並無補拍或剪輯以致艾爾沃德的意見被歪曲或曲解，沒有證據顯示節目對艾爾沃德不公平或能令其聲譽受損。

另外，通訊局指有關記者在訪問艾爾沃德時用字與相應英文字幕有所不同，通訊局認為兩者的差別沒有導致記者問題的意思出現重大改變，不應視為失誤。至於有關台灣被中國和世衞拒之門外的表述，港台在其陳述中解釋，有關旁白是指台灣當局不能以其身份參加世衞因應疫情而召開的緊急會議。基於上述解釋，沒有足夠證據顯示港台沒有盡合理努力確保該概括性言論的真實資料準確無誤。

對於有指訪問問題選擇、記者專業水平、違反《約章》、煽動他人對國家和世衞產生反感，以及顛覆國家政權，通訊局指港台最新的陳述亦承認節目有關世衞成員資格的部分所採用的表達方式和處理手法會引起公眾高度關注，並可能令人覺得該節目錯誤理解和違反一個中國的原則，承諾會確保其節目履行《約章》所訂明的公共目的和港台作為公營廣播機構的使命。通訊局指該等事宜並不受《電視節目守則》的規管，因此不屬通訊局的管轄範圍。

港台回應稱備悉通訊局的裁決，指雖然該節目沒有違反相關《電視通用業務守則》，但港台理解節目中就世界衞生組織成員的議題上的表達方式已引起公眾強烈關注。港台稱已吸取經驗，會確保港台節目符合《香港電台約章》下的公共目的及使命，而港台製作人員對「一個中國」原則有清楚及正確理解。