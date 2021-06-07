5人涉於理大附近暴動　今起於西九法院受審

前年11月理工大學一帶連續多日發生示威衝突，其中警方在11月18日的驅散行動中拘捕多人，有5人被控暴動罪，2人另被加控管有適合作非法用途的工具罪，今天（7日）起於西九龍法院受審。控方指，當日有大批穿着黑衣及防護裝備的示威者在理大附近投擲汽油彈、掘磚、堵路，即使警方出動催淚彈及橡膠子彈，示威者仍然奮力還擊。呈堂片段見到當時馬路上磚頭散落一地，路面不時有火光出現，現場滿布濃煙。

5名被告依次為郭俊明（23歲，廚師）、羅煒棟（31歲，無業）、姚俊暉（34歲，教師）、丁培基（26歲，無報稱職業）及蔡潤庭（24歲，侍應）。他們被控在2019年 11 月 18 日於佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，與張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家維、朱偉雄、潘永杰、區海鋒以及其他不知名人士一同參與暴動。郭俊明及姚俊暉另被控管有適合作非法用途的工具，郭被指管有37條膠電線索帶，姚則被指管有1把剪刀及7包膠索帶。本案為區域法院案件，但司法機構將案安排於西九龍法院大樓審訊。

控方開案陳詞指2019年11月17日，有大量人士佔據理大。而由18日開始，有大量黑衣人在理大附近區域干犯暴力行為，包括縱火、掘磚、堵路。18日晚上約8點半，有大批人士聚集在佐敦區，他們用磚頭及竹枝等物件堵塞交通，警方多次警告不果，於是施放催淚煙及橡膠子彈。但示威者仍不願離開，並以汽油彈、磚塊及雷射筆發出的強光束還擊。警方於是舉起「橙旗」，警告有機會開槍，並將今次衝突事件定性為暴動。

本案5名被告其後先後被捕。第2被告羅煒棟被捕後向警方表示，自己正為有需要人士提供急救服務。控方指他的背包內有9支生理鹽水及12包濕紙巾。第4被告丁培基的袋內同樣有35支生理鹽水。控方指第5被告蔡潤庭曾經向警方投擲汽油彈及試圖毆打警員，他的袋內亦有一包急救用品。