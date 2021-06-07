港青身心健康評分遜國際水平　專家促父親放下身段與子女傾談

良好的溝通是建立健康親子關係的不二法門，中大研究指出，本港中小學生的身心健康狀況遜於國際水平，情況令人關注，研究又發現容易與家長溝通的學生，有較高的生活滿意度及健康狀態，惟逾30%學生表示難以與父親溝通。研究人員建議男性放下身段，化身「暖男」，趁與子女做運動時多作傾談。

中大及香港研究所青年研究中心在去年6月至12月期間，以問卷形式成功訪問5,307名11歲、13歲及15歲的中小學生，了解他們的健康質素。結果顯示，本港學生的生活滿意度及自評健康狀態均較國際水平為低，以10分滿分，生活滿意度平均為6.97分，較國際水平的7.8分為低；情緒症狀亦較身體症狀嚴重。研究又指，本港學生出現「年紀愈大愈不開心」的情況。

研究發現，家庭社經地位愈高，學生的生活滿意度及自評健康狀態愈高。研究又指，表示容易與父母交談的學生，比起表示困難的學生，有較高的生活滿意度及自評健康狀態，身體及情緒症狀亦較少；家庭支援水平愈高對學生亦有正面影響。研究又發現，每周運動3天或以上的學童，其生活滿意度等狀態較高，較少出現身體或情緒症狀，另有高達22.5%學生完全不做運動，較國際水平高5倍。

青年中心教授李賴俊卿表示，外國家庭很少聘請工人，很多事情直接由家長及子女解決，但香港家長很多時將照顧責任轉交予工人，認為情況與港人工時長有關。

她續指，傳統東方社會父親角色較為權威，研究發現有逾30%學生表示難以與父親溝通，認為非常影響其心理狀況，希望香港父親可多做「暖男」，放下身段。她又建議家長可「walk and talk」，與子女一同做運動，可「一箭雙鵰」提升子女身心健康，「擔保細路仔有好大改變」。