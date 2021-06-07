經民聯促制訂10年安居計劃　倡開發郊野公園邊陲地帶及祖堂地

香港公營房屋供應緊張，公屋平均輪候時間更長達5.8年。經民聯今(7日)建議政府借鑑港英政府「十年建屋計劃」經驗，由 2022年起制訂《香港10年安居計劃》，並提出3大目標及5大建議，包括開發新界棕地及祖堂地等提供逾2,600公頃住宅用地，及開發郊野公園邊陲提供40公頃土地建屋。

該黨倡政府訂立願景、開發及效益指標，包括將人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎，及開發2,400公頃土地以增加65萬個公私營房屋單位。

在覓地建屋方面的建議，該黨認為政府應以「開發新界」作號召，相信10年內可就此取得2,634公頃住宅用地，包括1,000公頃發展商持有的農地、74公頃棕地及1,200公頃祖堂地等。政府應拆牆鬆駁，提高賠償金額，如以甲級農地標準向祖堂地持有人作賠償，及降低轉售祖堂地門檻。

該黨又倡議在元朗大欖及沙田水泉澳兩個試點、共40多公頃的土地上發展房屋，首5年可在大欖用地作先行先試，並研究在其他鄰近已發展地區、生態價值低的邊郵地帶建屋可行性，長遠把佔郊野公園總面積3%、1,329公頃的邊陲地帶改劃為住宅用地。同時，政府亦應按樓齡及樓宇狀況，重建房委會26條舊屋邨，屆時料可提供36萬個單位。

對於政府早前表明發展郊野公園邊陲土地非現屆政府首要工作，經民聯主席、工程界議員盧偉國指現屆政府任期只剩一年，但香港住居問題是深層次矛盾，明白難以一年內解決，該黨提出的計劃獲市民支持，強調沒有任何單一方案可解決整個問題，促政府採取多元化途徑造地建屋。

曾任土地供應專責小組主席的環諮會主席黃遠輝今日出席會議後則表示，當時土供小組報告已指出市民普遍認為如有其他選項，發展郊野公園邊陲要排在較後位置，發展郊野公園邊陲作公屋等建議未有主流民意支持。