Now工程人員被警毆索償　審訊15日後突和解

Now新聞台一名工程人員於2014年在旺角佔領區採訪時，聲稱遭多名警員拳打腳踢，事後入稟區域法院向政府民事索償。案件自今年4月起斷續審訊15天，已踏入尾聲階段，原定在今天（7日）早上作結案陳詞。惟與訟雙方雙方突然達成庭外和解協議，法官李樹旭遂頒令擱置本案的法律程序，換言之案件毋須繼續審理，告一段落。

本案原告李小龍，被告是律政司司長。原告早前供稱，在2014年11月25日晚上9時後，他到旺角區協助直播，當時身上攜帶不少補給物資，如電池、錄影帶及一條鋁梯。他指鋁梯是供記者攀高，從高角度拍攝現場畫面。及後李與警方相遇，他沒有襲警或使用鋁梯傷人，卻遭對方制服並被押到一旁的後巷中，故即場報警。庭上播放李與報案中心和救護中心的對話，李當時指遭警方拳打腳踢，導致「頭痛、成身好㷫、啲骨好痛」，要求救護車到場。

事後原告並沒有被起訴任何罪名。他指事件後其精神開始轉壞，容易緊張、驚恐及產生幻覺，遇上便衣警員會驚慌。家庭方面，李自言與妻兒變得疏遠，會獨自在房間中胡思亂想。現在病情有好轉，但仍需看精神科醫生。不過律政司一方質疑，原告於事發時只出示一張立法會傳媒代表卡，警員難以識別其傳媒身份。