油塘混凝土廠違規致空氣污染　環保署拒續牌　公司提上訴

東網曾踢爆政府規劃失誤，油塘因有大量水泥車進出區內的混凝土廠造成嚴重空氣污染，有環保團體更指空氣污染檢測連續超標，令區內居民日日食塵，其後環境保護署決定拒絕混凝土廠的續牌申請。該公司今(7日)指，已就不獲續牌一事向環保署上訴。

環保署在4月29日表示，油塘東源街22號的混凝土廠過往環保表現欠佳，但廠方未能就牌照申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，該署拒絕該間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到署方拒絕牌照續期通知的21天內，向上訴委員會提出上訴，否則在上訴期限屆滿後，須停止運作。

有關公司今(7日)發稿稱，署方否決續牌申請，既欠缺足夠理據，也有違一貫程序。公司將致力持續改善廠房的營運，爭取延續牌照，已就不獲續牌一事在上月18日提出上訴，並指願意在覓得適當地點後，興建高科技的無污染混凝土廠，放棄現有廠房。

有關公司又指，油塘廠房目前繼續營運，會持續完善現有廠房的生產程序，着重防止塵粉外洩及確保附近路面清潔兩大範疇。日後廠房亦計劃進一步減低空氣污染；更有效處理污水和廢料；讓水泥車駛出廠房時更為乾爽清潔，並聘請獨立第三方的環保經理監管公司營運。