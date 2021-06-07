香港故宮文化博物館料明年7月開放　880件展品名單9月公布

香港故宮文化博物館預計明年年中開幕。立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今(7日)開會，討論上述博物館的開幕展覽細節，其中館長吳志華預計博物館最快於明年約7月對外開放，並將博物館打造成中外文化藝術交流中心，預計開館2至3年內，將依賴收藏家捐贈藏品，之後會籌募資金，爭取贊助人協助建立館藏，並對博物館的藏品有信心。另外，從北京借出的880件展品正等待內地部門審批，預計名單會於今年9月公開。

吳志華於會上表示，博物館目前大致完成幕牆及緊急車道等工程，預料今年第3季，即下月底至8月初會獲批「佔用許可證」，整座大樓的工程年底完工。至於內部建築物裝修，預計明年3至4月完成，而文物名單會在今年9月全面公開。

會上有議員擔心博物館的藏品數量，並對博物館策展及展覽的方式提出疑問，同時查詢有關博物館推廣的形式。就此，吳志華回應指正就藏品尋求贊助及致力建立館藏，目前已與部分私人收藏家接洽，對藏品有信心。他又指，今年11月會嘗試透過新興媒體宣傳博物館，並以故事性的形式包裝。他續稱，未來開館將會考慮人流控制，有機會會設預約制度。

博物館將設有9個展廳作兩類展覽，面積共逾8.3萬呎；當中7個展廳將用作舉辦專題展覽，展期為1年或以上；另外2個展廳則舉辦特別展覽，展期為3至6個月。至於該博物館的開幕展覽主題，分別與紫禁城歷史文化、中國古代陶瓷及書畫藝術等有關。

此外，就西九文化區綜合地庫工程進度，綜合地庫劃分為2和3區，並且進一步劃分為2A、2B、2C、3A和3B區發展。其中3A區綜合地庫已於今年2月基本完成，而3B區仍在興建，預期於2024年完工。2A區的綜合地庫／地下行車路的設計亦已完成，預計於明年招標。