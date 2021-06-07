區議員議辦作泛民初選票站　部分被扣營運開支

涉參與去年民主派35+初選被捕的55人當中，有25人是區議員，但未被拘捕和起訴的亦可能同樣受牽連。去年民主派初選共設251個票站，其中約一半為區議員辦事處。民政事務總署當時表示，根據區議員的操守指引，區議員不可用營運開支和區議員辦事處，用作與區議會事務無關的用途，強調若將議員辦事處作為投票站，有關的開支將不會獲得發還，而有部分涉事區議員事後被扣除營運開支。

當時有部分區議會秘書處通知區議員，指其議辦若曾作罷工罷課公投及初選投票站，民政事務總署則不會處理整個月營運開支發還，又要求區議員以書面聲明形式申報開支。

民政事務總署指，根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第23段，區議員如以營運開支償還款額及其他實報實銷的津貼或開支償還款額支付辦事處的運作開支，須確保辦事處是用於執行區議會職務。

民政事務總署拒絕向部分區議員發還去年7月的整月營運開支。屯門區議會主席陳樹英稱民政署拖欠去年7月的辦事處營運開支津貼，早前入稟小額錢債審裁處，向政府追討逾5萬港元。審裁官稱由於民政署至今未正式拒絕陳的申請法庭不能越俎代庖，代替署方審批款項。陳樹英考慮後，決定終止申索。陳曾向屯門區議會秘書處提交信件及證明，否認曾借出辦事處作2020年7月11至12日民主派立法會初選投票活動，議員辦事處職員亦無於辦公時間內協助該活動，惟仍遭拖欠7月份的營運開支。陳為此向民政事務總署提出申索，追討辦事處租金、電費、職員薪金和強積金，合共53,313港元。

另外，荃灣區議員趙恩來就曾收到荃灣民政事務處通知，稱未能向他發還一名全職助理的7月份薪金。東區區議員郭志聰亦指區議會秘書處向他明言，如果議員辦事處曾設為罷工公投和初選票站，民政事務總署將不會處理「整月」的營運開支發還，包括租金、職員薪酬、水電費、上網費、流動通訊費用等。

近期亦有消息指，只要有參加初選，即使只在名單上排第二、第三的民主派人士，不排除被褫奪區議員資格；若有區議員提供議辦作初選票站，更可能會被定性為「協助顛覆國家政權」，不排除被取消議員資格。