西營盤華美達檢疫酒店衞生惡劣　食衞局指已安排換房

大部分回港人士到港後需到檢疫酒店進行14至21日「疫監」，如遇到房間內衞生環境不佳，設施不齊全，恐難捱過。華美達檢疫酒店再堪衞生隱憂，今次被踢爆是位於西營盤的華美達海景酒店，有港人日前從加拿大溫哥華返港後，到該酒店隔離21日，卻先後遇房間冷氣問題，洗澡沒有熱水，更甚是馬桶屢傳出異味，不時有曱甴冒出在房內游走。食衞局證實此事，指已向酒店了解，知悉酒店曾接獲一位客人有關蟑螂的投訴，並已安排更換房間。

東網上月底曾揭發北角華美達盛景酒店房間衞生情況惡劣，長達3天未有提供熱水讓檢疫人士洗澡，今次則輪到西營盤華美達海景酒店。涉事的住客指，原以為4星級酒店質素應不太差，惟甫入房間後已感覺侷促，及後要求換房，情況仍未有改善，溫度長期維持在約攝氏27度，而且房內不時有曱甴，螞蟻冒出，令人難以入睡。

記者今早有致電酒店查詢事宜，一名姓張的客戶經理回覆，承認有收到客人投訴冷氣溫度的問題，聲稱已立即調節。至於房內出現曱甴，張亦承認有收到相關投訴，但指住客進行21日隔離期間，酒店清潔人員無法進行消毒。

食衞局發言人回覆東網查詢指，已向涉事酒店了解，知悉酒店曾接獲一位客人有關蟑螂的投訴，並已安排更換房間。酒店並無接獲有關熱水供應的投訴，酒店方面亦確認酒店熱水供應正常。局方指，已提醒酒店，在收到入住客人的投訴後，應盡快處理和作出合適安排。