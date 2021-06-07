雷霆21：天水圍西貢冚外圍馬及毒窟　檢值62萬毒拘4男女

元朗警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，今日(7日)約正午12時展開代號「雷霆2021」、「風盾」、「征服者」及「戈壁」的打擊三合會、非法收受賭注及毒品行動，突擊搜查天水圍天恩路一單位。

行動中，人員檢獲一部懷疑用作推廣收受賭注的手提電話及約81.2克的懷疑可卡因，市值約11萬港元，同時檢獲膠袋以及電子磅等毒品包裝工具。同時拘捕一名22歲姓吳男子及兩名16歲女童涉嫌「販毒」，而該名男子亦涉嫌「推廣或便利收受賭注」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

此外，東九龍總區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日下午約1時展開代號「征服者」及「雷霆2021」的打擊毒品行動，突擊搜查西貢對面海邨海泰樓一單位。

行動中，人員檢獲約382克俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮、約48克懷疑霹靂可卡因、約157克懷疑海洛英及約486粒俗稱「五仔」的懷疑硝甲西泮，所有檢獲的毒品市值約51萬港元。同時拘捕一名35歲姓謝女子涉嫌「販毒」，她現正被扣留調查。

警方強調，「販毒」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬港元及終身監禁，而「推廣或便利收受賭注」亦屬違法，一經定罪，最高500萬港元及監禁7年，警方呼籲市民切勿以身試法。