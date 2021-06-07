英國駐港總領事換人　戴偉紳下月接任　曾3度派駐內地

英國外交部今（7日）發出新聞稿，公告駐香港總領事將會作出調動。戴偉紳（Brian Davidson）將於今年7月就任英國駐香港及澳門特別行政區總領事，接替已從外交事務退休的賀恩德。

英外交部指，戴偉紳於1985年加入英國外交部，於80年代末在北京展開駐外職業生涯，曾派駐中國北京、廣州和上海，以及立陶宛和澳洲，最近獲海外任命為英國駐泰國大使。戴偉紳在英國期間，曾於內閣辦公室擔任分析國際恐怖主義工作，亦曾借調到倫敦國際金融服務公司擔任副行政總裁。

戴偉紳目前已婚，其丈夫為同性伴侶張志鵠，兩人於2014年成為首批在英國駐華大使館結婚的同性伴侶，他們育有三名孩子。戴偉紳對是次到香港擔任總領事一職，形容感覺非常熟悉。

根據資料，戴偉紳曾多次接觸中國的外交工作，分別曾在1988至1992年在北京擔任二等秘書；1994年至1996年於外交部任中國組組長；2006年至2010年在廣州出任總領事；2011年至2015年於上海任總領事工作。