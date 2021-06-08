東方日報A1：食安懶把關　毒糉葉恐致癌

糉葉暗藏重金屬！端午節將至，東網記者近日在各區雜貨店購買5款糉葉，委託專家檢驗，發現全部樣本均含重金屬、漂白劑。然而，本港沒有對糉葉制訂安全標準，惟以《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》相關食品所含鉛及鎘的上限作參考，購自旺角及深水埗糉葉樣本鉛含量高出逾20倍，而深水埗樣本的鎘含量亦高逾一倍。專家指高溫烹調糉期間會將糉葉的重金屬及漂白劑釋出，市民食糉隨時亦會吸入有害物質；醫生指攝入過量重金屬增加致癌風險；議員批食安中心把關不力，促加強巡查及抽驗。

「今年好好賣，未到端午節已經好多人買。」臨近端午節，本港多個街市、雜貨舖都有糉葉及現成糉出售，其中深水埗北河街一間雜貨店，店主忙於整理門外擺放一大堆包糉的原材料，包括糉葉、糯米、紅棗及鹹蛋等，吸引不少主婦選購，回家自己包糉，惟部分糉葉或暗藏食安危機。

東網記者早前於觀塘瑞和街、北角春秧街、深水埗北河街、旺角廣東道及荃灣楊屋道附近的雜貨店，各自購買一個糉葉樣本，並將5個樣本交予專家檢測重金屬及漂白劑含量。結果發現全部樣本皆含重金屬及漂白劑（詳見列表），鉛含量每公斤介乎0.11毫克（ppm）至8.85ppm，另外購自旺角及深水埗雜貨店的糉葉更分別被驗出含有0.18ppm及0.42ppm的鎘，以及0.22ppm及0.43ppm的二氧化硫。另外3個樣本除驗出含鉛外，亦被驗出含氯漂白劑，含量介乎0.67ppm至0.92ppm。

食安中心回覆東網查詢時指糉葉不是食物，故食物法例不適用於糉葉，現時香港、內地及食品法典委員會等均未有就糉葉制訂相關安全標準。但有專家指出，糉葉包裹糯米並需長時間高溫蒸煮，糉葉含相關雜質及重金屬亦會滲入糉內。

而按《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》作參考，類似葉菜類蔬菜含鎘及鉛的上限分別為0.2ppm及0.3ppm，深水埗及旺角樣本驗出鉛的含量則較相關規例高出約22倍及約28倍，深水埗樣本鎘含量亦高出1.1倍。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，糉葉經曬乾後顏色會變得暗黃殘舊，部分商家或會添加二氧化硫或氯漂白劑，令糉葉表面重新變得翠綠及有光澤，但通常只會使用其中一種，而氯漂白劑較二氧化硫危害更大；至於糉葉被驗出鉛及鎘，他分析糉葉生長於淤泥之上，而淤泥積聚大量重金屬而被糉葉吸收。

家庭醫生關嘉美直指糉葉內驗出重金屬及漂白劑並不理想，人體長期攝入鎘會損害腸胃道、骨骼及多種內臟功能，嚴重更會致癌；攝入過量鉛則會令兒童腦部發展遲緩，影響神經系統發展，導致高血壓及消化系統病徵等問題。至於氯漂白劑及二氧化硫則會引致腸胃不適及影響呼吸系統，前者更有機會導致皮膚敏感及大便出血，危害更大，而兒童、長者及孕婦等高危群組較易受影響。

議員葛珮帆對糉葉含重金屬及漂白劑感憂慮，認為現時食安中心的食物安全把關工作過於被動、敷衍及欠積極，有很大改善空間，促部門加強巡查及抽驗，完善現行食安把關機制，勿再後知後覺。

食安中心回覆指過去3年共接獲23宗有關糉子的食物投訴，均不涉糉葉。發言人又指，該中心於5月24日及6月3日公布一項有關糉子的時令食品調查，從不同食物業處所抽取100個糉子樣本進行化學及微生物測試，全部樣本通過檢測。

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