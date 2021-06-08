6紀律部隊跨部門反恐　設網站讓巿民舉報

本港近年揭發多宗爆炸品及真槍案件，對本港治安構成威脅，為防範本土恐怖主義抬頭，入境事務處、香港海關、警務處、懲教署、消防處及政府飛行服務隊等6個紀律部隊，於2018年4月組成跨部門反恐專責組，透過搜集情報、培訓、演習及宣傳4方面，提升本港反恐能力。專責組更於上月推出公眾網站，為市民提供本港首個全面的反恐資訊平台，加強宣傳教育之餘，市民亦可透過網上舉報系統，提供懷疑涉及恐怖主義消息。

為有效打擊恐怖主義，除執法部門協作外，市民的角色亦舉足輕重，故專責組於上月推出網站，網站設有舉報系統，市民可透過網上表格舉報任何非緊急的懷疑恐怖主義消息。網站亦會發布最新資訊，網站分兩階段發展，第一階段透過發布不同類型的反恐資訊，提升市民的反恐意識及應變能力；第二階段料於今年第4季完成，屆時網站會增加互動元素，如動畫影片及問答遊戲等。

目前本港恐襲威脅的風險級別是中度，即有受襲可能性，但無具體情報顯示本港可能成為襲擊目標。警務處高級警司梁偉基指，國際間的本土主義或右翼勢力有抬頭迹象，包括香港，本土主義勢力會以「孤狼式」行事，打擊甚具難度。他們會透過互聯網煽動及發起活動，故警方專責單位會留意網上活動，如要需要會調查、執法，甚至向法庭申請手令封網。

梁續指，自2019年中旬至今，涉及爆炸品案件有17宗，當中發現TATP及ANFO等外國恐襲活動常見的烈性炸藥；真槍案件有5宗，包括檢獲AR15步槍。他指機場、大型地標及商場等人多地方，受襲風險較高，故專責組將會向公私機構提供反恐宣傳及教育，提升業界防範恐襲意識及保護能力。

其他部門則各司其職，入境處首席入境事務主任葉兆強指，將繼續透過情報交流，包括本地、內地及海外收集反恐情報，並加強管制站截查，密切監察與恐怖活動有關的訪客，透過專責組的演習，加強同事應付突發事故能力。

香港海關監督葉雪瑩指出，去年查獲涉及戰略物資案件有149宗，主要是資訊安全系統及集成電腦物品，將繼續在各出入境管制站嚴防槍械及戰略物資流入本港，會利用科技協助清關，包括電腦斷層掃描檢查系統及人工智能，分析物件影像，未來更有槍械搜查犬投入服務。

懲教署總懲教主任馬俊賢表示，會向職員提供反恐訓練，並杜絕恐怖主義在監獄蔓延。消防處高級消防區長黃宏亮則指，會增加對銷售危險品店舖的巡查，又向同事教授應付突發事故知識，處方可利用光譜儀、空氣分析儀及氣體探測儀等，探測事故現場的固體、氣體及液體等有害物質含量。政府飛行服務隊高級機師葉偉雄則稱，可作出24小時的搜索救援，快速應對事故，為反恐作空中支援。