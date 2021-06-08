Dr.東：矯齒患者疫下疏覆診　人工智能程式助跟進

想露出燦爛笑容，整齊潔白的牙齒必不可少，因此不少愛美之人都會選擇矯齒；但疫情持續逾年，不少港人都減少外出，以免受感染的機會，因而忽略牙齒的健康。牙科醫生指，有矯齒需要的患者在過去一年經常缺席或延遲覆診，導致牙套不貼合牙齒、金屬牙箍和橡筋等配件斷裂，甚至口腔衞生出現嚴重問題等亦屢見不鮮。他提醒，如患者的依從性低，會令規劃中的治療有可能失效，治療所需時間亦會延長。

矯齒在港十分普遍，包括佩戴隱形牙箍或傳統金屬牙箍。牙科醫生利子傑指，前者若佩戴牙箍的時間及依從性不足，會令牙齒移動的進度跟不上計劃，因而出現牙箍不貼合。後者則需利用牙托和金屬線等配件在牙齒上施力，以移動牙齒和牙骨，改變牙齒方向。利指，患者一旦出現牙托鬆脫、金屬線從牙托後端突出、金屬線斷裂等情況，會容易擦損或割傷口腔內部。

此外，疫情下患者最常見，是忽略口腔健康和衞生的問題。利解釋，戴上矯正器會令患者較難清潔牙齒，以往定期覆診會由牙醫指導清潔的情況，若患者缺席覆診，日常又不著重口腔清潔，會引致牙菌膜及牙石積聚在牙齦邊緣，牙菌膜裏的細菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍的組織，輕則導致局部牙齦炎，嚴重可發展成牙周病，更可能會導致需要額外拔牙、矯正後出現錯咬合問題，令治療時間一拖再拖。

利指，為了確保矯齒的成效，使用人工智能(AI)應用程式，在疫情期間尤其發揮到作用。該程序會要求患者恆常自行拍照，並利用手機通訊程式傳送予醫護；其後便可評估牙齒的排列情況、矯齒配件有否損壞，以及口腔衞生狀況等。當系統偵測到問題時，便會向患者傳送醫療指示，及發訊息通知醫生，讓醫生跟進患者情況，按需要再到診所覆診。

現年21歲的黃小姐以往有「哨牙」問題，故決定在去年3月開始進行隱形矯齒。她續說，疫情期間難免會有少許擔心到診所覆診，故有依時每星期拍攝牙齒情況，上傳至AI應用程式。其中一次醫護試過發現她矯齒的進度，有比較嚴重落後的情況，才揭示原來她日常佩戴隱形牙箍的時間不足夠，故需提早安排會診並製作新的牙箍。