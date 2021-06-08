電子消費券經中央平台登記　營辦商指若發現套現行為會跟進

新冠疫情令香港百業蕭條，港人望穿秋水的5,000港元的電子消費券終見眉目，港府最快本月下旬公布計劃詳情，下月開始接受登記。申請將透過網上登記或填表2種模式，市民可從支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，4個儲值支付工具中選擇一個收款平台。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩今早(8日)在電台節目表示，如果使用支付寶領取電子消費券，可以輸入特定識別號碼，屆時會直接入帳。她指出，登記期及發放期會分開，時間及交通工具是否可使用要等待政府公布，支付寶錢包會將餘額及消費券分開處理，市民消費時可選擇是否使用消費券，亦可以查閱餘額及相關交易。至於退貨安排，李指會按既定程序退回金額，但如果懷疑涉及套現行為，會作出調查。

八達通營業及市務總監李玉兒則表示，市民將經由政府中央平台登記及核實，如果使用八達通卡只需登記八達通卡號碼，再透過實體及手機八達通使用消費券，亦不需要用個人八達通。她表示，實體八達通可以循公共交通費用補貼計劃渠道、便利店以及超市等，取得消費券金額，亦可以通過八達通手機應用程式儲入消費券。