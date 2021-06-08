休班女警長巴士擒色狼遇反抗受傷　涉案男子3日後被捕

上周五(4日)晚上約8時30分，一名42歲女子收工後，由中環乘坐7號路線城巴前往香港仔石排灣，女事主坐於上層閉目休息，當巴士駛至香港大學附近時，她感到有人從後伸手觸碰其胸部右側，女事主於是轉身向一名中國籍男子理論。

當時車上有一名50歲休班女警長，見義勇為，上前協助，惟男子發難，擺脫女警長，由巴士上層直衝落下層，女警長作出攔截，慘被對方拖行至下層。身體多處骨傷，包括頭部撞傷及肋骨骨折，男疑犯伺機逃去無蹤。受害人則沒有受傷。

據悉，案發後，有乘客通知車長，車長將巴士停下，並讓乘客落車。等候警員到場期間，男疑犯突然發難，休班女警長阻止遇上反抗受傷。

案件交由西區警區重案組跟進，包括沿巴士路線的車站、街道及屋邨搜證，並配合巴士公司提供資料，警方昨日(7日)鎖定男疑犯的身份，在香港仔以「非禮」及「傷人」罪拘捕一名姓謝(32歲)男子。

西區警區總督察(刑事)侯禮文表示，被捕男子報稱電子產品銷售員，警方其後搜查男子寓所，檢獲衣物及其他物品。被捕男子仍被扣查，警方正調查男子是否涉及其他風化案件。警方呼籲目擊案件的市民，請與警方聯絡。