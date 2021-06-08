傳停飛A320客機兼裁員千人　港航證實內部重組

新冠肺炎打擊全球航空業，消息人士近日向東網透露，香港航空因業務受重挫，將停飛主要服務內地線的空中巴士A320型號客機一年並展開大裁員，涉及人數高達約1,000人。港航回覆時證實，將進行內部重組，計劃在未來數日向員工公布詳情。

消息指，港航現正制訂裁員方案，規模多達現有人手的一半，即約千人或將加入失業大軍，相信前線人員受影響較大，意味着機組人員及地勤或成首批被裁員工。另外，港航將停飛A320型號客機一年，該公司網頁顯示，現時港航共有32架客機，其中12架為A320，即停飛客機數量佔整體近3分1。

港航回覆東網查詢時表示，為確保公司在充滿挑戰的未來作好準備，有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構，將在未來數日向員工公布有關詳情。

港航前年起陷入財困危機，被指拖欠租賃飛機費用，更曾被空運牌照局要求提交財政改善計劃，否則有可能被「釘牌」。港航其後雖逃過一劫，惟隨即遇上新疫肺炎爆發，業務受到重挫，即使獲兩期保就業計劃批出約1.5億元，亦要裁員節流。翻查資料，港航去年曾兩度裁員，共涉約650人。