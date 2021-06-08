接種疫苗恐成面授課條件　教育界憂現反效果

政府早前批准由內地及德國合研的復必泰疫苗，降低接種年齡下限至12歲，相關安排將於本周公布。據悉，政府將檢視如何安排師生打針，部分學校由於未能安排到校接種服務，擬用校巴接載師生到社區中心接種疫苗。有教育界人士擔心接種疫苗將成為日後師生上面授課堂的先決條件，會造成家長及學生的抗拒。有小學校長認為外展隊到校接種的做法較為適合。

家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄今早(8日)在電台節目表示，有家長擔心接種新冠疫苗的副作用，若將接種疫苗變成進入學校，甚至上面授課堂的先決條件，除公布疫苗對學童的保護效能外，亦要具體解釋相關風險，否則有機會造成部分學生和家長抗拒。

對於政府考慮容許學生、家長和老師一同在學校或社區中心接種疫苗，崔認為此舉雖便利，但同樣有機會令學生感到壓力，認為最重要是研究如何提高學生自願接種疫苗的意欲，如放寬學校群體活動和面授課堂，並了解他們打針的需要。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，接種年齡放寬至12歲後，小學只有小六學生可以接種疫苗，即使計及學生的家長，人數未必會多，而小一至小五學生的家長同樣會在社區生活和工作，有機會受感染再傳播予子女，導致學校有傳播風險，故建議容許小一至小五的家長到校打針。

教育局昨(7日)與中小學代表會面，談及學生打針安排，雖然目前對到校接種未具體決定，但提到到校打針，至少有300人包括師生及家長接種，才有機會獲安排到校打針服務。有與會校長指，如接種人數未達門檻，學校可預留接種中心時段，以旅遊巴接送師生及家長前往。由於不少中學在本月考試，相信要待考試完結後、最快安排6月下旬打針。