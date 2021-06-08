一班兒科醫生擬為兒童提供打疫苗前評估　或會收取門診費

政府早前批准內地及德國合研的復必泰疫苗接種年齡降至12歲，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，本港一班兒科醫生，正與政府商討在適當地方，評估兒童身體狀況後接種新冠疫苗，當中有機會收取門診收費，如果兒童曾受感染或有抗體，科學上毋須接種兩劑疫苗，但仍要再作相關研究。

關日華指出，小童要留意是否曾嚴重過敏及接種疫苗有嚴重反應等，但普通食物、雞蛋及抗生素過敏均不需擔心，如果家長有憂慮，可以在接種疫苗前諮詢醫生或作皮膚測試，以釋除疑慮。他又指，雖然小童感染後，其病徵不及成人般嚴重，但卻出現不同後遺症，包括歐美國家有個案康復出院的4星期後，出現發燒等症狀，其後確診患上多系統發炎綜合症，亦會出現川崎病等罕見的嚴重兒童疾病。

他指出，醫學期刊已刊登復必泰疫苗對小童安全及有效，如果內地研發的科興疫苗有數據，亦可以降低接種門檻，強調本港疫苗使用審批程序複雜，當局批准使用，市民可以放心。