疫情稍緩帶動就業市場　調查指26%僱主來季有意增聘人手

本港經濟受新冠肺炎疫情影響，就業市場亦隨着疫情漸趨穩定而維持平穩。有企業今日(8日)發表本港僱主第三季招聘意欲的就業展望調查，指有26%僱主來季有意增聘人手；28%僱主打算人手維持不變；亦有21%僱主仍對是否增聘人手持觀望態度，而季節性調整就業展望指數為0%，對比去年同期-2%回復少許，預期市場就業需求樂觀，而畢業生如從事IT類型工作亦會較吃香。

調查於今年4月完成，共訪問167名僱主。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，因本地疫情衰退，部分行業招聘意欲漸趨平穩發展，與上季度比較，6個行業中有4個行業招聘意欲按季有改善。當中改善最多的為金融、保險及房地產業和採礦及建造業，淨就業展望指數為+4%；惟運輸及公共事務業的淨就業展望指數為-1%。

徐表示，疫情下雖然大學生找工作仍較困難，但與去年同期相比有增加3%職位空缺，而平均畢業生起薪為1.5萬港元。在疫情新常態下，市場數碼化轉營愈趨普遍，目前僱主於聘請IT人手方面需求增加，故畢業生於IT行業的平均起薪更可達1.6萬至1.8萬港元。

徐續指，疫情反覆會導致市場受壓，現時就業展望調查雖較樂觀，有慢慢平穩上升，但市場以靈活用工方案較多，例如外判工作、聘請合約工、短期工等，預計未來亦會增加更多此類靈活方案。