2蚊優惠淪巴士公司提款機　員工福利公帑埋單　工會轟欠溝通

多間巴士公司獲政府批准加價後，接連推出「縮皮」做法，繼九巴於今年3月，要求65歲或以上退休員工轉用新退休證，以扣減2元長者車資，獲取政府補貼的車資差額，藉此減省開支後，匯達交通服務有限公司屬下的新巴及城巴也發出指示，更改員工退休證及家屬證使用安排，惟需由員工自行墊支費用，再於每月16日到指定港鐵站申領補貼，工會今日(8日)召開記者會，批評新巴及城巴做法比九巴更差，又指事前未有與工會溝通，「完全唔尊重工會、唔尊重老員工」！

汽車交通運輸業總工會新世界巴士分會表示，資方已答應承擔申請個人八達通的100港元費用，並接受「一證更換一證」的要求，退休員工換取新證後，舊證才會失效；又指已要求資方本周內盡快就此召開會議，以進一步完善持證者的乘車福利。汽總城巴分會亦指，早前已向資方表示不滿，資方回覆指若獲得八達通公司同意，可代退休員工辦理個人八達通，稍後會與工會解釋新安排。

新世界第一巴士公司職工會會長林錦標表示，匯達交通突於本月1日向新巴及城巴員工發通告，指退休乘車證及滿65歲家屬證將會於7月失效。他批評巴士公司透過改變退休證政策，借機收取政府「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」(2元乘車優惠)的車費補貼，將退休乘車福利大部分開支轉嫁政府，由全港納稅人負責「埋單」。

林續斥，政府年初取消對巴士公司的補貼，迫使有關企業使出「渾身解數」，用各種方法尋找漏洞，希望相關部門提供誘因及適切監管，確保巴士公司專注於為市民提供優質服務，而非從政策漏洞中獲利。

城巴有限公司職工會理事長許漢傑批評，公司作新決定前未有與工會溝通，做法「完全唔尊重工會、唔尊重服務多年的老員工」，更斥新措施令員工感麻煩，需由員工自行填表申請個人長者八達通、墊支八達通按金、增值費用，再於每月16日在指定港鐵站領取每程2元補貼，做法煩擾。

許又指，現時多間巴士公司面對人手不足、青黃不接的問題，應該反省提供的薪酬、福利是否有欠吸引，而不是想盡辦法剝削員工，屢次下調薪金及福利。工會要求4間巴士公司還原退休證計劃、要求運房局及勞福局回應2元乘車優惠是否存在漏洞，又敦促運輸署及巴士公司盡快與工會成員商討。