盤據加士居道天橋　2示威者認暴動候懲

前年11月的理大衝突期間，警方在加士居道天橋上設立防線，防止有人進出理大。期間一名建築工人因把黃色路障推向警方防線被捕，一名文員則隨人群逃下天橋時被截獲。2人今天（8日）在區院承認一項暴動罪，被法官下令還押至本月17日判刑。

2名被告依次是施英濠（24歲、建築工人）及文自強（21歲、文員）。他們被控於2019年11月18日，在油麻地加士居道近佐敦道一帶參與暴動。施原另被控在上址攜有2把刀和1個錘；文則另被控管有1個載有液體玻璃樽及2罐電油，但該2項控罪同獲准擱置於法庭檔案，未經准許不得繼續檢控。辯方求情指沒證據顯示2名被告屬主導角色。案情提及施攜帶的刀是施工用具，另外亦無證據顯示，文曾使用過汽油彈。

案情指2019年11月11日，理大內發生一連串暴力及非法行為，事件至同月28日結束。在18日上午，有大批人聚集在佐敦道拔萃女書院外，部分人手持汽油彈及磚頭等物品，向加士居道天橋上的警方防線推進，並向警方投擲汽油彈等物品。

警方其後以催淚煙等驅散聚集人士。施當時身穿黑衣、戴着防毒面具等，與其他示威者把一個施工用的黃色路障物推向警方防線。警方拘捕施後，從他背包中搜出2把刀及1把鐵錘。而同樣身穿黑衣、戴着防毒面具的文則隨人群跑下天橋，中途被警制服，並是當時警方唯一成功截獲的人士。文當時欲把1個懷疑汽油彈及2罐電油等棄置。有關過程被媒體片段拍下。